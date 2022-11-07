إعلان حالة الطوارئ في كولومبيا
تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت ليلة السبت الماضي، في انهيارات أرضية دمرت 70 منزلاً في شمال كولومبيا، وانهارت منازل بعد 24 ساعة من هطول الأمطار الغزيرة، ما جعل السلطات الكولومبية تعلن طوارئ بسبب الفيضانات.
وأشارت صحيفة الكوريو الإسبانية، إلى أن 82 عائلة تضررت من الفيضانات التى أدت إلى انهيارات أرضية وهدم المنازل.
وأوضحت صحيفة انفوباى الارجنتينة إن خزان جواخيرو تسبب فى فيضانات كبيرة بعد تجاوز مستوى الفائض الى 5.25 متر، وذلك بعد امطار غزيرة هطلت على البلاد منذ يوم السبت الماضى.
وقالت وكيلة الوزارة للوقاية من الكوارث والاهتمام ، كانديلاريا هيرنانديز: "إننا ننسق تركيب بعض المضخات ذات المحركات لتنفيذ عمليات إخلاء المياه".
وفقًا لمجالس إدارة المخاطر البلدية ، في بلدية طوبارا ، تسبب الرياح القوي في سقوط الأشجار وحدث الانهيارات الأرضية بسبب الأمطار، كما تم الابلاغ عن أعطال الكهرباء والغاز بسبب الانهيارات الارضية التى اثرت على البنية التحتية التى تنقل الخدمة إلى مقر البلدية.
وكررت وكيلة الوزارة للوقاية من الكوارث والاهتمام ، كانديلاريا هيرنانديز ، الدعوة إلى المجتمع للاستجابة للتوصيات في خضم موجة الشتاء.
كما طلب المسئولون من السائقين توخي الحذر عند السفر وسلك طرق بديلة في القسم ، حيث توجد عدة ممرات طرق بها أضرار.
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