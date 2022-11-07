النرويج: ينبغى أن نسير على نهج مصر فى تبنى مشروعات الطاقة النظيفة

وقال يوناس جار ستوره- فى تصريح خاص للقناة الأولى بالتليفزيون المصرى، على هامش أعمال قمة المناخ "cop27"- "يجب أن تشارك جميع المجتمعات فى حل أزمة تغير المناخ، لأن هناك تحد كبير بصفة خاصة فى المدن الكبيرة"، لافتا إلى أن هناك تغيرات وتحديات فى القاهرة والمدن الكبرى، كما أن هناك تحديات متعلقة بالكهرباء والوقود ومخاطر التلوث.
وأضاف أنه على الدول الالتزام بتعهداتها، كما يجب أن تكون هناك طموحات وآمال، والسير على نهج مصر فى تبنى الكثير من المشروعات المتعلقة بالطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن هناك نماذج خاصة بمشروعات التكيف المناخى يجب تبنيها على المدى الطويل لتحقيق الاستدامة للمجتمعات المحلية، مثل إدارة موارد المياه، وقضية الكهرباء، وإمداد الطاقة لمن يحتاجها من خلال مصادر متجددة فقط.
وتابع ستوره: "يجب مناقشة مسألة التمويل الخاص بالمناخ، ومناسبته لحاجات المجتمعات المحلية من خلال مشروعات جيدة وقابلة للتنفيذ".
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