«القاهرة الإخبارية»: باريس ترى مصر دولة محورية يمكنها تحقيق السلام

جدة - نرمين السيد - وأضاف مراسل القناة، أن المواطنين يتحدثون عن المبادرة المصرية وما يمكن أن تسرع من حل الأزمة الروسية الأوكرانية.
جاء ذلك بعدما ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كل قادة العالم فى مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ، لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية، إذ قال إن العالم يعانى آثار الأزمة الأوكرانية، وأبدى استعداده للعمل فى كل الاتجاهات الممكنة مع كل قادة العالم لإنهاء هذه الحرب.
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