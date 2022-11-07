مراسل القاهرة الإخبارية: روسيا تفتح أبوابها للسيسى لحل الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى موسكو، حسين مشيك، إن روسيا ستفتح أبوابها للرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل عرض الوساطة العربية لحل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار والدبلوماسية.





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