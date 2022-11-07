5 قتلى بتحطم طائرة عسكرية في فنزويلا

5 قتلى بتحطم طائرة عسكرية في فنزويلالقي خمسة من عناصر الجيش الفنزويلي مصرعهم، جراء تحطم طائرتهم أثناء مهمة تدريبية في ولاية أمازوناس جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز في بيان له، القول: "إن طائرة من طراز (سي-802 بي) سقطت على بعد ثلاثة كيلومترات من قاعدة خوسيه أنتونيو باييث الجوية بالولاية وتم حتى الآن انتشال أربع جثث، فيما تتواصل عمليات البحث عن الخامسة ".

وأمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بفتح تحقيق لتحديد الأسباب المحتملة للحادث وتقديم كل الدعم اللازم لأقارب المفقودين.

من جهته قال حاكم ولاية أمازوناس ميغيل رودريغيز: "إن الطائرة تابعة للمجموعة التاسعة من سلاح الجو البوليفاري التي تقدم المساعدة للسكان الأصليين في منطقة الغابات الكثيفة بالولاية".. لافتاً إلى عدم وجود ناجين بين ركابها.