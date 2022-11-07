رئيس الوزراء البريطانى الأسبق: «COP 27» لحظة مهمة جدا للإنسانية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء البريطانى الأسبق بوريس جونسون، أهمية قمة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف، المعنى بتغير المناخ "COP 27"، والمنعقد فى شرم الشيخ، واصفًا المؤتمر بأنه لحظة مهمة جدًا للإنسانية.





وفى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، توجه جونسون بالشكر للحكومة المصرية على دعمها وجهودها فى قضية التغير المناخى، قائلاً إنه جاء إلى مصر للبناء على ما تحقق فى قمة جلاسكو "COP26".

وأشار جونسون إلى أن بريطانيا تعمل حاليًا من أجل طاقة نظيفة خضراء، وأن هذا هو الطريق للمضى قدمًا، والوصول إلى حلول للمشكلات المتعلقة بتغير المناخ.

وتطرق جونسون فى تصريحاته إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، معربًا عن قلقه إزاء تلك الحرب، وما تمثله من ضغوط على الشعوب وخاصة الأوروبيين.