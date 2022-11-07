رئيس السنغال: نتعايش مع ظواهر قاسية.. وإفريقيا التزمت باتفاقية باريس للمناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السنغالى خلال افتتاح فعاليات مؤتمر المناخ "COP27"، أننا نتعايش مع ظواهر مناخية قاسية اليوم، لذلك علينا أن نتصرف من أجل إنقاذ الكوكب من خلال اتفاق باريس حول المناخ.

وتابع سال، بأن إفريقيا التزمت باتفاقية باريس للمناخ، من خلال الحزام الأخضر الذى يجرى تنفيذه على امتداد 11 بلدًا من منطقة الصحراء والساحل، لافتا إلى أن استصلاح الأراضى جارى، ونشاطات إعادة الغطاء الغابى مستمرة، بالإضافة إلى خلق مشاريع زراعية.

وأكد أن إفريقيا تدعم انبعاثات رصينة للكربون، ولديها القدرة على المواكبة من أجل بلوغ نقطة الصفر فى انبعاثات الكربون.