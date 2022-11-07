مراسل القاهرة الإخبارية: أوساط روسية ترحب بدعوة الرئيس السيسى للسلام

جدة - نرمين السيد - قال مراسل "القاهرة الإخبارية" فى موسكو، حسين مشيك، إن أوساطًا روسية ترحب بدعوة السلام التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر المناخ المنعقد فى شرم الشيخ.





وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن الشارع الروسى تلقى هذه المبادرة بشكل رائع، وأعرب عن آماله فى أن تحقق دعوة الرئيس السيسى نهاية للحرب والأزمة الروسية الأوكرانية، خصوصا وأن الشارع الروسى يطالب الغرب منذ البداية بوقف الخطوات العدائية تجاه موسكو، حتى يتم وقف العملية العسكرية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعوة إلى العالم أجمع قائلا: إذا كنا نرغب حقيقة فى السير معًا لمستقبل نضمن فيه بقاء درجة حرارة الأرض ما دون الدرجتين، وبناء مستقبل للجميع وبالجميع، فلا بد ألا نغفل بعض الشواغل المهمة. وأضاف الرئيس خلال كلمته، بالدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ COP27، على المستوى الرئاسى، اليوم الإثنين- أن قدرتنا كمجتمع دولى على المضى بشكل موحد ومتسق لتنفيذ تعهداتنا وفق اتفاق باريس، رهن لمقدار الثقة بيننا، ومن الضرورى أن تشعر كافة الدول النامية خاصة فى القارة الإفريقية، أن أولوياتها تؤخذ فى الاعتبار.

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