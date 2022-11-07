كورونا فى الفلبين.. تراجع الإصابات بنسبة 30 % خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة - حسبما نقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر الجارى، سجلت البلاد 6 آلاف و346 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أى ما يعادل فى المتوسط 907 حالات فى اليوم.
وأشارت إلى أن إجمالى 640 أو 9.9% من المرضى المصابين بكوفيد-19 يرقدون فى المستشفيات بحالات خطيرة وحرجة حتى يوم أمس.
يذكر أنه تم تطعيم حوالى 73.6 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلبينية.
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