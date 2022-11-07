رئيس جامعة لندن: COP 27 يحدد مصير البشرية مستقبلا لآلاف السنين

جدة - نرمين السيد - وأضافت شفيق، خلال كلمتها على هامش افتتاح فاعليات الشق الرئاسى من مؤتمر المناخ cop27، أن الفراعنة والمصريين القدماء بذلوا جهدا كبيرا لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن بعض الرؤية من الفراعنة كان لها أثر إيجابي لما يزيد عن 5 عقود بعهدها.

وتابعت: "نحن الآن نعيش ثورة صناعية شهدنا خلالها تحولات على الاقتصاد فى القرن الـ 19، ونحن نمتلك فرصة جديدة للوصول الاقتصاد الأخضر"، مشددة على أن بلوغ أهداف اتفاق باريس يستلزم استثمارات 4-6 تريليون دولار سنويًا على العالم.

واختتمت بالقول "أثنى على جهد مصر لفائدة إفريقيا، فالكثير من البلدان الإفريقية غنية بأشعة الشمس والرياح والغابات ويمكن أن تحقق قفزة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال توفير التمويل اللازم"، مضيفة أن الاقتصاد الأخضر خيار لنا ويمكننا التغلب على آثار المناخ.