جوتيريش: نخوض معركة بقاء.. والفوضى المناخية سبب الصراعات العالمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف جوتيريش فى كلمته خلال افتتاح قمة المناخ "كوب 27"، أن الإنسانية تخوض معركة بقاء فى مواجهة التغير المناخى، مشيرا إلى أن الفوضى المناخية السبب الرئيسى فى الصراعات العالمية.

وطالب جوتيريش مجموعة الـ 20، بتسريع المرحلة الانتقالية نحو الاقتصاد الأخضر، كذلك دعا إلى اتفاق بين الاقتصادات المتقدمة والنامية والناشئة من أجل البيئة، مضيفا أننا نقترب من نقطة اللا عودة بشأن تغير المناخ.

كما أكد جوتيريش على ضرورة التخلى عن الفحم كمصدر رئيسى للطاقة وتجنب أضراره الخطيرة، قائلا إنه على المؤسسات الدولية تغيير نهجها الاقتصادى وتوفير موارد مالية للحياد الكربونى، مشيرا إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة تهدد كوكبنا.

وتابع، بأن المؤسسات الدولية لا تتأقلم مع الكوارث البشرية، لذلك يجب توجيه التمويل الكافى لأنظمة الإنذار المبكر من الكوارث.

واختتم جوتيريش، حديثه بالقول بأنه حان الوقت للتضامن العالمى من أجل حماية البشرية، مؤكدا أن الحرب على البيئة انتهاك خطير لحقوق الإنسان.