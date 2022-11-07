رئيس السنغال يشكر السيسى على تنظيم مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - وقال سال، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر المناخ "COP27"، "بالنيابة عن إفريقيا أشكركم شكرا جزيلا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة على أرض مصر".
وأكد سال أن قمة شرم الشيخ مناسبة لنا جميعا، بلدان متقدمة ونامية على السواء، وفرصة من أجل إحداث تحول تاريخى، مشيرا إلى أن إفريقيا عازمة على إحداث التغيير بدلا من الخضوع للتأثر.
يشار إلى أن أعمال مؤتمر المناخ cop27، كان قد انطلق أمس الأحد بمدينة شرم الشيخ، والذى يعد أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيرا فى إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة فى إنقاذ البشرية.
ويشارك فى القمة العالمية للمناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.
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