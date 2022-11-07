رئيس الإمارات: اتفاق بـ100 مليار دولار مع أمريكا لإنتاج الطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن بلاده أطلقت منذ أيام اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لاستثمار 100 مليار دولار، ولإنتاج 100 جيجا وات من الطاقة النظيفة، فى مختلف العالم.





وأضاف رئيس الإمارات، خلال كلمته بقمة المناخ "كوب 27"، المنعقدة فى شرم الشيخ، أن هذه المبادرات تخلق قطاعات جديدة ومهارات جديدة ووظائف جديدة، وتساعد على إبقاء الأمل في تفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض.

واستطرد الشيخ محمد بن زايد فى كلمته: "الحضور الكريم، تستمر دولة الإمارات فى مد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولى، وفيما نستعد لاستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف فى مدينة دبى (إكسبو) خلال العام 2023، فإننا سنركز على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة، وكذلك على إنجاز أول تقييم عالمى للتقدم فى اتفاق باريس للمناخ".

وتابع: "سنحرص على مشاركة واحتواء الجميع، بما فى ذلك التمثيل المناسب للمرأة وإشراك الشباب من جميع أنحاء العالم، وحشد طاقاتهم وتحفيز شغفهم الكبير لإيجاد حلول مستدامة".

واختتم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كلمته قائلاً: "ويسرنا أن نوجه دعوة مفتوحة للجميع للتعاون في إيجاد حلول عملية تسهم فى معالجة الخسائر والأضرار، وخلق فرص نمو اقتصادى مستدام للبشرية فى كل مكان".

وتابع رئيس الإمارات: "أجدد الشكر للأشقاء في جمهورية مصر العربية، وأتمنى النجاج والتوفيق لجهود المشتركة لأن مخاطر تغيير المناخ تستهدف الجميع بدون استثناء، ولأن مستقبل أبنائنا وأحفادنا يعتمد على الخطوات التى نتخذها اليوم".