رئيس الإمارات يتعهد بالعمل على خفض الانبعاثات

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الإمارات تعتبر مزودًا رئيسيا للطاقة، وتستمر فى هذا الدور طالما أن العالم بحاجة إلى النفط والغاز، لافتًا إلى أنه بحكم الجيولوجيا، فإن النفط والغاز فى دولة الإمارات ضمن الأنواع الأقل كثافة كربونية فى العالم.





وأكد رئيس الإمارات، خلال كلمته بقمة المناخ "كوب 27"، المنعقدة فى شرم الشيخ، أن بلاده ستواصل التركيز على خفض الانبعاثات فى هذا القطاع، مؤكدًا أن "هذا ليس بجديد، فقد وجه الوالد المؤسس الشيخ زايد ـ طيب الله ثراه ـ بوقف عمليات حرق الغاز من عدة عقود، وأرسى ركائز استدامة فى دولة الإمارات، حفاظًا على البيئة والموارد الطبيعية. وتابع الشيخ محمد بن زايد، أنه سيرًا على هذا النهج بدأنا منذ عقود العمل على تنويع اقتصادنا وبناء القدرات فى الطاقة المتجددة والنظيفة، لتحفيز النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، لافتًا إلى أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050.

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