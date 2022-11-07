عمدة كييف يدعو المواطنين للاستعداد للأسوأ

جدة - نرمين السيد - دعا عمدة مدينة كييف الأوكرانية فيتالى كليتشكو، المواطنين إلى الإستعداد لأسوأ السيناريوهات فى حالة وقوع مزيد من الهجمات الروسية التى تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.





وقال كليتشكو - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - "مدى قدرتنا على الصمود يعتمد على مدى استعدادنا لسيناريوهات مختلفة .. ولهذا السبب نحتاج إلى الاستعداد".

ودعا كليتشكو سكان كييف إلى التفكير فى البقاء مع العائلة والأصدقاء خارج العاصمة إذا تسببت الهجمات فى انقطاع الكهرباء والمياه لاسيما فى فصل الشتاء.

يشار إلى أن روسيا تصعد من هجماتها على البنية التحتية فى أوكرانيا، مما يلحق أضرارا بنظام الطاقة فى البلاد، حيث يحذر المسؤولون الأوكرانيون من أن شتاء صعبا فى البلاد يلوح فى الأفق.