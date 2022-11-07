وقال كليتشكو - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - "مدى قدرتنا على الصمود يعتمد على مدى استعدادنا لسيناريوهات مختلفة .. ولهذا السبب نحتاج إلى الاستعداد".
ودعا كليتشكو سكان كييف إلى التفكير فى البقاء مع العائلة والأصدقاء خارج العاصمة إذا تسببت الهجمات فى انقطاع الكهرباء والمياه لاسيما فى فصل الشتاء.
يشار إلى أن روسيا تصعد من هجماتها على البنية التحتية فى أوكرانيا، مما يلحق أضرارا بنظام الطاقة فى البلاد، حيث يحذر المسؤولون الأوكرانيون من أن شتاء صعبا فى البلاد يلوح فى الأفق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمدة كييف يدعو المواطنين للاستعداد للأسوأ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.