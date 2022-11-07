عاجل- بن زايد مؤيدا دعوة الرئيس السيسى للسلام: نحن معك نحتاج إلى وقف الحرب

جدة - نرمين السيد - وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشكر لمصر والأمم المتحدة على تنظيم واستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف "كوب 27"، وتوجه بالحديث إلى الرئيس السيسى: "بداية سيادة الرئيس، نحن معك فيما صرحت به، نحن نحتاج إلى سلام، نحتاج إلى حوار، ونحتاج إلى وقف الحرب".





ووصف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الوقت حرج لكوكبنا، إذ يواجه عالمنا تحديات معقدة، ومن أهمها تغير المناخ الذى أصبح يؤثر على الاستقرار والأمن فى العالم، مؤكدًا على ضرورة الترحيب بجهودنا لمعالجة هذا التحدى من خلال العمل المناخى، الذى يعد فرصة للابتكار وإيجاد الحلول، وتنويع الاقتصاد. وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال كلمته بقمة المناخ المنعقدة فى شرم الشيخ، إلى أن الإمارات تعتبر مزودًا رئيسيا للطاقة، وسوف تستمر فى هذا الدور طالما أن العالم بحاجة إلى النفط والغاز.

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