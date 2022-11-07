الجيش الأوكرانى: القوات الروسية شنت هجمات عديدة على مواقع كييف

جدة - نرمين السيد - ذكر الجيش الأوكرانى، أن القوات الروسية شنت هجمات الليلة الماضية على العديد من المواقع الأوكرانية و"المدن المُحررة" بإطلاق صواريخ متعددة، وباستخدام مدفعية ثقيلة مع نشر طائرات التجسس بدون طيار على طول خط التماس فى مدينة "ميكولايف" ومحيطها بمنطقة نيكوبول الجنوبية، وأن الروس يواصلون أعمالهم الدفاعية ويُعيدون توزيع جهودهم العسكرية ونشر قوافل المعدات العسكرية ونصب المخابئ الخرسانية فى جنوب البلاد.





وأوضحت القيادة، أن الوضع فى اتجاه مدينة "بوه" الجنوبية لايزال صعبًا لكنه خاضع لسيطرتنا، فيما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة، الأمر الذى يلحق بنا أضرارًا فى مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة". وتابعت أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذوا للرد على ذلك 147 مهمة إطلاق نار ألحقت خسائر عديدة فى صفوف القوات الروسية، من بين ذلك مقتل 14 جنديًا وتدمير ثلاثة عربات مصفحة ونقطة مراقبة للطائرات بدون طيار، وثلاثة مستودعات للذخيرة فى منطقتى بريسلاف وخيرسون، مشيرة إلى أن الطائرات العسكرية التابعة لسلاح الجو الأوكرانى أصابت معقلًا ومنطقة تمركز لقوات ومعدات الروس فى منطقتى باشتانكا وبريسلاف الجنوبيتين.

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