روسيا: تهديدات كييف باستئناف برنامجها النووى سبب رئيسى لعمليتنا العسكرية

جدة - نرمين السيد - وقال مدفيديف - "إن السلطات الأوكرانية الحالية تبكى بمرارة بسبب مذكرة بودابست لعام 1994 التى تتضمن بندا ينص على إتلاف الترسانة النووية الموجودة على أراضيها كإرث من الاتحاد السوفيتى".
وأشار إلى أن جميع رؤساء أوكرانيا تحدثوا عن أن تخلى كييف عن الترسانة النووية كان إجباريا وبضغط من الولايات المتحدة، لافتا إلى أن أولئك القادة كانوا يتحدثون بسعادة عن رغبتهم فى استخدام تلك الأسلحة ضد موسكو وضد شعبهم.
وشدد مدفيديف على أن سلطات كييف تتحسر بشدة على فقدانها للسلاح النووى، الذى كانت ستستخدمه ضد روسيا ومواطينها لو توفرت الفرصة لذلك.
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