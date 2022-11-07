كوريا الشمالية تتوعد بإجراءات ساحقة ردا على تدريبات «العاصفة اليقظة»

جدة - نرمين السيد - توعدت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، بإجراءات ساحقة ردًا على تدريبات "العاصفة اليقظة"، الذى أجرته جارتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قال الجيش الكورى الشمالى، اليوم الإثنين، إنه أجرى عمليات عسكرية ضد كوريا الجنوبية على 4 أيام، امتدت من يوم 2 إلى 5 نوفمبر الجارى، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات عسكرية عملية مستمرة حازمة وساحقة.

ووصفت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبى الكورى، التدريبات الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "العاصفة اليقظة"، الأسبوع الماضى، بأنها "استفزاز صريح يهدف إلى تصعيد التوتر عمدًا".

وقال جيش كوريا الشمالية، إن العمليات العسكرية الأخيرة المضادة، هى إجابة واضحة من كوريا الشمالية على أنه "كلما استمرت التحركات العسكرية الاستفزازية للأعداء، واجههم الجيش الشعبى بمزيد من الدقة والقسوة".