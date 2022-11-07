العالم اليوم - محمد بن زايد يؤكد مواصلة العمل لخفض الانبعاثات بقطاع الطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 01:25 مساءً - أكد الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في كلمته خلال قمة المناخ كوب 27 مواصلة التركيز في الإمارات على خفض الانبعاثات في قطاع النفط والطاقة.

وأضاف رئيس دولة الإمارات في كلمته خلال افتتاح القمة: سنستضيف أعمــال مؤتمــر COP28 في مدينــة دبــي إكسبــو في 2023.

أطلقنا شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار في إنتاج الطاقة النظيفة.

عالمنا يواجه تحديات معقدة ومن بينها تغير المناخ الذي أصبح يؤثر على الأمن والاستقرار.

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