العالم اليوم - مانشستر سيتي يحقق أرباحا قياسية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 01:25 مساءً - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تحقيقه لإيرادات وأرباح قياسية في بيانه المالي الصادر يوم الاثنين.

وقال نادي مانشستر سيتي "كرة القدم الجميلة كانت السبب الرئيسي لنجاحنا".

تجاوزت الإيرادات البالغة 613 مليون جنيه إسترليني، أو ما يعادل 693 مليون دولار، للعام المالي 2021-22 الرقم 570 مليون جنيه إسترليني (646 مليون دولار) المسجل في العام السابق لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

زادت أرباح النادي، والتي بلغت 41.7 مليون جنيه إسترليني، نحو 47 مليون دولار، الرقم القياسي السابق للنادي بأكثر من الضعف.

نسب فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي للسيتي، الفضل في النجاح المالي الذي حققه النادي للمدرب بيب غوارديولا.

وقال سورينانو ”كان أداء عائداتنا القوي ناتجا عن عدة عوامل، لكنه مدفوعا في النهاية بكرة القدم الجميلة التي نقدمها.”

ونقلت أسوشيد برس عن الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي قوله ”بات لدينا المزيد من المشجعين، والمزيد من الجماهير، والمزيد من اللاعبين، والمزيد من الشركاء الذين يريدون أن يرتبطوا بمانشستر سيتي تجاريا.”