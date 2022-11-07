قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 20 فلسطينيًا اليوم الإثنين، خلال اقتحامها لمناطق متعددة فى الضفة الغربية المحتلة ومداهمتها للمنازل الفلسطينية، وذلك فى إطار الاعتداءات المستمرة بحق الشعب الفلسطينى.





وأفاد نادى الأسير الفلسطينى، أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين بعد اقتحام مخيم العروب فى الخليل، إضافةً إلى فلسطينيين آخرين خلال اقتحامها لمخيم بلاطة بنابلس ومحاصرتها لعدة منازل. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الحارثية بجنين واعتقلت فلسطينيين والتنكيل بهما، كذلك اعتقلت قوات الاحتلال عدة فلسطينيين قضاء قلقيلية وطوباس ليرتفع عدد من اعتقلوا صباح اليوم إلى 20 فلسطينياً.

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