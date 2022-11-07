روسيا: تلقينا وعودا برفع القيود المفروضة على صادرات الحبوب

جدة - نرمين السيد - قال النائب الأول للمندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، إن الأمم المتحدة وعدت روسيا بأنها ستكون قادرة على رفع القيود المفروضة على الصادرات الغذائية الروسية، بما يتماشى مع اتفاق الحبوب.





وأضاف الدبلوماسى الروسى- أن "الأمم المتحدة تعدنا بأن النتيجة ستكون فى القريب العاجل.. سنقيم نتائج جهود الأمم المتحدة ذات الصلة عند اتخاذ القرار بشأن تمديد صفقة الحبوب". وأشار إلى أن لدى الأمم المتحدة وقتا للوفاء بالالتزامات المتعهد بها حتى 18 نوفمبر، وتم تحديد هذا التاريخ باعتباره الموعد النهائى المنطقى للاتفاق الحالى. وكان اتفاق الحبوب قد أبرم بين أوكرانيا وروسيا، فى يوليو الماضى، وينتهى مفعوله فى 19 نوفمبر الجارى للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية التى تسبب بها النزاع ولاسيما فى إفريقيا.

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