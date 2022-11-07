ماكرون: يجب على الدول الغنية دفع حصتها في مجال المناخ للدول الفقيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، في شرم الشيخ إنه يريد “ممارسة الضغوط” على “الدول الغنية غير الأوروبية” ولاسيما الولايات المتحدة، لتدفع “حصتها” في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي.

وأوضح ماكرون خلال لقاء مع الشباب على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المنعقد في مصر “يجب أن نحمل الولايات المتحدة والصين لتكونا على الموعد فعلا” لأن الأوروبيين “هم الطرف الوحيد الذي يدفع”.

وأضاف “يجب ممارسة الضغوط على الدول الغنية غير الأوروبية والقول لها يجب أن تدفعي حصتك”.