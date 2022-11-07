الكويت تدين الهجوم على مركز تدريب للجيش الصومالى

جدة - نرمين السيد - وشددت الوزارة - فى بيان لها اليوم الإثنين - على موقف دولة الكويت الثابت المناهض للعنف والإرهاب، معربة عن خالص التعازى والمواساة لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة حكومة وشعبا، وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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