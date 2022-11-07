سقوط طائرة عسكرية سعودية بسبب خلل فنى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن العميد تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع السعودية، سقوط طائرة مقاتلة من طراز "ف -15 إس". وبحسب الوكالة، قال متحدث زارة الدفاع السعودية، إن سقوط المقاتلة جاء نتيجة خلل فنى فى أثناء مهمة تدريبية روتينية، بمنطقة تابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية. وأكد المالكى، نجاة الطاقم الجوى المكون من ضابطين بعد استخدام كرسيى النجاة، كما أنه لا يوجد أى إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة. واختتم المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تصريحاته بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث.

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