الجيش الصومالى يصد هجوما لـ حركة الشباب على قاعدة عسكرية

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت فرض عقوبات على شبكة لتهريب الأسلحة فى شرق إفريقيا تخدم مصالح تنظيم "داعش" الإرهابى فى الصومال. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" عن الوزارة توضيحها أن القائمة تشمل 8 عناصر قادة ومتعاملين مع التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى شركة تجارية يمتلكها شخص يدعى "ليبان يوسف محمد" وهو من كبار الناشطين فى ميليشيا الشباب الإرهابية، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل تجميد كل أصول هذه العناصر فى الولايات المتحدة أو فى حوزة أى أشخاص أمريكيين وحظر أى تعامل معهم من الأراضى الأمريكية.

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