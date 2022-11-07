رئيس الوزراء البريطانى يصل مصر للمشاركة فى قمة المناخ COP27

وفى وقت سابق، شهدت سماء مصر زخم كبير فى حركة الطائرات، لاسيما مع تواصل الوفود المشاركة فى قمة المناخ COP27، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، بمشاركة نحو 40 ألف شخص.
ويظهر موقع flightradar24 المتخصص فى رصد حركة الطائرات الزخم الكبير فى سماء مصر ولاسيما شرم الشيخ، فى ظل الإقبال الكبير من ضيوف مصر على المشاركة فى مؤتمر المناخ cop27.
ويشهد مطار شرم الشيخ الدولى، زيادة فى الحركة الجوية وحجم التشغيل بالمطار، لاستقبال الضيوف المشاركين فى القمة العالمية التى تستضيفها شرم، وسط تسهيلات كبيرة لكافة الضيوف.
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