بيونج يانج تتعهد بتحركات عسكرية ساحقة ردا على سول وواشنطن

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبى الكورى - فى بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الإثنين - أنها أجرت مؤخرا "عمليات عسكرية" بما فى ذلك إطلاق أكثر من 80 صاروخا ردا على مناورة جوية واسعة النطاق أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، متعهدة "بإجراءات عسكرية عملية ساحقة" لمواصلة التصدى لمناوراتهما.

وأشارت الهيئة إلى أن بيونج يانج أطلقت صواريخ - من الأربعاء إلى السبت الماضى - فى الوقت الذى كانت تجرى فيه تمرينات "عاصفة اليقظة" فى كوريا الجنوبية ومن أجل إظهار الإرادة الكاملة والحازمة لمواجهة الوضع الخطير والثقة الواضحة بالنفس فى القدرات العسكرية للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وتابع البيان أن الجيش الكورى الشمالى أطلق صاروخين استراتيجيين من صواريخ "كروز" على المياه الدولية فى بحر اليابان على بعد حوالى 80 كيلومترا قبالة ساحل أولسان بكوريا الجنوبية بعد ظهر الأربعاء الماضي، كما أجرى - الخميس الماضى - "تجربة إطلاق صاروخية مهمة للتحقق من موثوقية حركة رأس حربى وظيفى خاص يشل نظام قيادة العمليات".

ووصف الجيش الكورى الشمالى، تدريبات عاصفة اليقظة بأنها "تدريبات حرب خطيرة ذات طبيعة عدوانية للغاية" كانت تستهدف بشكل مباشر بيونج يانج.

وأكد البيان أن الوضع الخطير السائد فى شبه الجزيرة الكورية بسبب الهستيريا العسكرية الطائشة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ويتجه الآن نحو المواجهة غير المستقرة، مضيفا "كلما تواصلت العمليات الاستفزازية التى يقوم بها أعداء البلاد، سيستجيب جيش بيونج يانج بشكل أكثر شمولية وبلا رحمة".