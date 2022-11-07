رئيس الوزراء اليابانى يناقش مع دول شرق آسيا أمن الطاقة والغذاء

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، أنه يعتزم زيارة ثلاث دول فى جنوب شرق آسيا نهاية هذا الأسبوع لحضور اجتماعات دولية، ومناقشة الأزمة الأوكرانية وأمن الطاقة والغذاء.





وقال كيشيدا - نقلا عن وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - "إنه خلال جولته فى جنوب شرق آسيا التى تبدأ يوم الجمعة المقبلة، من المقرر أن يشارك فى التجمعات المتعلقة بالآسيان فى كمبوديا، وقمة مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية فى إندونيسيا، واجتماع منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهاديء فى تايلاند".

ويعتزم كيشيدا إجراء محادثات ثنائية مع قادة من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة لمناقشة القضايا العالمية مثل التدخل الروسى لأوكرانيا وكذلك أمن الغذاء والطاقة.

وقالت مصادر حكومية يابانية، إن كيشيدا من المقرر أيضا عقد اجتماع ثلاثى مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وسط تصاعد التوترات بشأن كوريا الشمالية.

وهناك توقعات بأن كيشيدا قد يجرى محادثات ثنائية مع الرئيس الصينى شى جين بينج، الذى بدأ الشهر الماضى ولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها خمس سنوات كأمين عام للحزب الشيوعى الحاكم، ولم يعقد شى قمة مع رئيس وزراء ياباني، بما فى ذلك سلفا كيشيدا، شينزو آبى ويوشيهيدى سوجا، منذ حوالى ثلاث سنوات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى جائحة فيروس كورونا.