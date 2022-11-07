العالم اليوم - على غير المتوقع.. صادرات الصين تهبط في أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر على غير المتوقع.. صادرات الصين تهبط في أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية أن صادرات الصين قد هبطت على غير المتوقع خلال أكتوبر مع تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي والقيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا على الميزان التجاري للبلاد.

وبحسب بيانات الجمارك الصينية، فقد انخفضت الصادرات 0.3 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي، في حين كان من المتوقع ارتفاعها 4.3 بالمئة، في أول انكماش على أساس سنوي في الصادرات المقومة بالدولار منذ مايو 2020، وذلك بعدما ارتفعت 5.7 بالمئة في سبتمبر.

كما تراجعت الواردات بنسبة 0.7 بالمئة، مقارنة مع توقعات بارتفاعها 0.1 بالمئة، ووصل فائض الميزان التجاري خلال أكتوبر إلى 85.15 مليار دولار، مقارنة مع التوقعات البالغة 95.95 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن التجارة الخارجية من السلع للصين توسعت بنسبة 9.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 34.62 تريليون يوان (نحو 4.8 تريليون دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ارتفعت الصادرات بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي إلى 19.71 تريليون يوان (حوالي 2.7 تريليون دولار) ، في حين زادت الواردات بنسبة 5.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 14.91 تريليون يوان (2.05 تريليون دولار).

كما تباطأت وتيرة نمو الصادرات الصينية للولايات المتحدة إلى 8.4 بالمئة، كما ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 1.7 بالمئة، خلال العام الحالي وحتى أكتوبر.

وخلصت حسابات أجرتها رويترز اعتمادا على بيانات الجمارك الصينية إلى أن فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 34.19 مليار دولار في أكتوبر، انخفاضا من 36.07 مليار دولار في سبتمبر.

وحسبما نقلت "فاينانشيال تايمز"، قال محللو "كابيتال إيكونومكس" إن الانخفاض يعد دليلاً آخر على نهاية طفرة الصادرات في عصر الوباء التي دعمت اقتصاد الصين.