العالم اليوم - كلوب: ثنائية صلاح تجعله من بين أفضل الهدافين على الإطلاق

انتم الان تتابعون خبر كلوب: ثنائية صلاح تجعله من بين أفضل الهدافين على الإطلاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بأداء مهاجمه النجم المصري محمد صلاح، معتبرا إياه واحدا من أفضل المهاجمين، بعدما قاد "الريدز" للفوز على توتنهام هوتسبر.

وفاز ليفربول على توتنهام هوتسبر بهدفين مقابل هدف واحد، أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل الهدفين النجم المصري وهداف الفريق الإنجليزي محمد صلاح.

وبدا أن الفرعون المصري استعاد شيئا من بريقه في هذه الليلة، بعد تراجع أدائه في بداية الموسم الحالي، ما وضعه في مرمى الانتقادات.

لكن يبدو أن الأمور تحسنت كثيرا مع هدفي مساء الأحد.

وبرهن هدفا صلاح على مهارة تهديفية، فالهدف الأول أحرزه من تسديدة في منطقة الجزاء بينما كان محاطا بمدافعي توتنهام هوتسبر، وكان الهدف الثاني نتيجة انفراد سريع أنهاه صلاح بهز شباك توتنهام.

وقال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، في تصريحات صحفية بعد المباراة: "عندما ننظر إلى المباراة، فالجميع سيتذكرون واحدا من أفضل المهاجمين على الإطلاق، وذلك لأن الأرقام (التي تحققت) تسلب العقل".

وأضاف: "لقد سجل (صلاح) هدفين ولعب مثل لاعب فريق حقيقي. لقد كان أداؤه في القمة وطريقته متميزة".

وبدوره قال صلاح: "لقد كنا محظوظين في الشوط الأول، ولعبنا بشكل جيد إلى أن تمكنا من إحراز الهدفين، فقد عملنا على نحو جيد لنظفر بالنقاط الثلاث".

واعتبر أن توتنهام هوتسبر كان خصما صعبا طوال المباراة، مضيفا "ركزت على صنع فارق وتمكنت من فعل ذلك".

وصعد ليفربول للمركز الثامن في ترتيب البريميرليغ، بينما تراجع توتنهام للمركز الرابع خلف نيوكاسل.