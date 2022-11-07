الفلبين تحيي الذكرى التاسعة لإعصار ”هايان” المدمر بتعليق العمل والدراسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - أعلنت مقاطعتان فلبينيتان الأحد تعليق الدراسة والعمل الثلاثاء لإحياء الذكرى التاسعة لأقوى إعصار يضرب البلاد، والذي أسفر عن مصرع ستة آلاف شخص.

وذكرت شبكة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية أن مقاطعتي "سامار" و"ليتة" علقتا الدراسة بجميع المستويات والعمل بالمكاتب الحكومية إحياء لذكرى إعصار "هايان" المعروف محليا باسم "يولاندا"، وتقديرا لمن عانوا جراء الإعصار، ومن نجوا من الكارثة، والاحتفاء بصمود المواطنين.

وتابعت الشبكة أنه من المخطط أن يقيم سكان المقاطعتين تجمعات لإحياء ذكرى "هايان"، كما سيزورون قبور الضحايا الذين قضوا جراء الإعصار الذي يعد أحد أقوى الأعاصير المدارية التي سجلت على الإطلاق.