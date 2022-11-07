الرئيس الصيني يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع مدغشقر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إنه يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات بين الصين ومدغشقر، ومستعد للعمل مع رئيس مدغشقر أندرية راجولينا ، لاغتنام الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية ، كفرصة لمواصلة تعزيز التعاون الودي بين البلدين، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.

جاء ذلك خلال تبادل رسائل التهنئة بين الرئيس الصيني و رئيس مدغشقر بمناسبة الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين - وفقا لوكالة الأنباء الصينية الأحد - موضحا أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل خمسة عقود، تطورت العلاقات بين الصين ومدغشقر بطريقة سليمة وثابتة، بغض النظر عن كيفية تغير المشهد الدولي، مضيفا أنه في السنوات الأخيرة، حققت البلدين شراكة تعاونية شاملة، مع زيادة الثقة السياسية المتبادلة والتبادلات المثمرة والتعاون في مختلف المجالات.

ومن جهته ، قال رئيس مدغشقر في رسالته إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 50 عاما، عمقت مدغشقر والصين التعاون الودي في مختلف المجالات، ما أسفر عن نتائج مثمرة.

وأعرب عن سعادته بما تتميز به الشراكة التعاونية الشاملة بالإخلاص والصداقة والاحترام المتبادل والثقة والدعم المتبادلين، موضحا استعداد بلاده للعمل مع الصين لبناء مجتمع مصير مشترك أوثق.