ارتفاع عائدات المبيعات عبر الإنترنت في سلوفينيا في عام 2021

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - قال مكتب الإحصاء في سلوفينيا إن قيمة المبيعات عبر الإنترنت بلغت حوالي 4.48 مليار يورو بدون ضريبة القيمة المضافة في عام 2021، أي بزيادة 42 في المئة عن العام السابق له 2020.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن عام 2021 شهد نموا كبيرا في المبيعات عبر الإنترنت في سلوفينيا، بعد الرقم القياسي المسجل في عام 2020 خلال ذروة جائحة كورونا.

وقال مكتب الإحصاء إن 33 في المئة من حجم التداول تولدت عن طريق الشركات الصغيرة و 39 في المئة من الشركات المتوسطة الحجم و 28 في المئة من الشركات الكبيرة.

وأضاف المكتب أن 92 في المئة من المبيعات عبر الإنترنت جاءت عبر مواقع الويب الخاصة بالشركات أو موقع الويب الخاص بالمؤسسة الأم وثمانية في المئة عبر الأسواق الإلكترونية.

كما نتج 69 في المئة من حجم الأعمال الناتج عن مبيعات الويب من جانب الشركات التي لديها مبيعات عبر الإنترنت لشركات أخرى أو سلطات عامة و 31 في المئة للمستهلكين من القطاع الخاص.

وقفزت المبيعات عبر الإنترنت للمستهلكين من القطاع الخاص بنسبة 39 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.39 مليار يورو عام 2021.