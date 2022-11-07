رئاسة شؤون الحرمين تنفذ أعمال الصيانة لكسوة الكعبة المشرفة

جدة - نرمين السيد - نفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلةً بوكالة شؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة والإدارة العامة لصيانة الكسوة أمس، أعمال الصيانة الدورية الشاملة لكسوة الكعبة المشرفة.





وتعرض الجزء السفلى من كسوة الكعبة المشرفة لبعض الملاحظات من قطع و تمزق للخيوط ويتم صيانتها بشكل فورى من قبل فريق الصيانة المخصص عند الكعبة المشرفة بالشكل المطلوب، كما يخصص مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة يوما لتركيب قماش الحرير على الجزء السفلى بالكامل وعلى مدار محيط الكعبة المشرفة.

وأكد مدير إدارة صيانة ثوب الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد بن حضيض الجابرى أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام وحرص الفنيين المكلفين بصيانة كسوة الكعبة المشرفة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتغطية الملاحظات التى يتم رصدها على كسوة الكعبة المشرفة بجودة عالية و وقت قياسى دون التأثير على حركة المعتمرين والمصلين.