وزارة الصحة الأوكرانية: 1100 مستشفى تضررت بفعل الهجمات الروسية

وأشارت الوزارة فى بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إلى أن 144 منشأة رعاية صحة تدمرت بالكامل نتيجة الهجمات الروسية، مضيفة أن هناك 95 مستشفى تم إعادة ترميمها وتشغيلها بالكامل، بالإضافة إلى 204 مستشفيات تم تجديدها بشكل جزئي.
وأضافت الوزارة أن تكلفة أعمال تجديد وإعادة ترميم المستشفيات والمراكز الصحية المُدمرة فى أوكرانيا تم تقديرها بنحو 38 مليار هريفنا أوكرانية (ما يعادل أكثر من مليار دولار أمريكي).
وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة الأوكرانية، أن القوات الروسية ارتكبت أكثر من 2200 جريمة ضد الطبيعة منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى فبراير الماضي.
وأضافت الوزارة أن الأضرار البيئية فى أوكرانيا بفعل الحرب تُقدر قيمتها حتى الآن بأكثر من 37.4 مليار يورو، موضحة أنه بحسب إحصاءاتها فإن الهواء هو الأكثر تضررا حيث يتم تلويثه باحتراق المنتجات البترولية وحرائق الغابات.
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