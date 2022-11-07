العالم اليوم - تقرير:محادثات سرية بين مستشار بايدن و"الرجل الثاني في روسيا"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 03:22 صباحاً - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أجرى محادثات لم يتم الكشف عنها مع كبار المسؤولين الروس على أمل الحد من مخاطر امتداد الحرب في أوكرانيا أو تصعيدها إلى صراع نووي.

نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وحلفاء قولهم إن سوليفان، كبير مساعدي الرئيس جو بايدن لشؤون الأمن القومي، أجرى محادثات سرية في الأشهر الأخيرة مع نظيره نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي ويوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي والتي لم يتم الكشف عنها.

ورفض البيت الأبيض التعليق على التقرير.

جرت المحادثات التي وردت الأنباء بشأنها في الوقت الذي اتهم فيه الغرب موسكو بتكثيف الخطاب النووي، وكان آخرها اتهام كييف مرارا وتكرارا بالتخطيط لاستخدام "قنبلة قذرة" مشعة، دون تقديم أدلة.

وسافر سوليفان إلى كييف يوم الجمعة وتعهد بدعم واشنطن "الثابت والقوي" لأوكرانيا.

من هو باتروشيف؛ الرجل الثاني في روسيا: