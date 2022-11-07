الجزائر: عائدات النفط تفوق 50 مليار دولار بنهاية العام الجارى

جدة - نرمين السيد - وقال عرقاب فى مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبى الوطنى فى إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، إنه "وبالنظر إلى الإنجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا بـ2 بالمائة فى الانتاج الأولى للمحروقات وتحسنا فى مداخيل البلاد من المحروقات والتى من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار (زيادة 45 بالمائة مقارنة بعام 2021)".

وأضاف أن الجباية البترولية قد تتجاوز المستويات المسجلة فى السنوات ما قبل 2014 والتى كانت تصل إلى حدود 4000 مليار دينار جزائرى فى السنة.

وتابع قائلا: "إن الصادرات خارج المحروقات ستسجل زيادة تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسى بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية".

وبخصوص الاستثمار فى قطاع الطاقة والمناجم، أشار إلى أنه قد تم تخصيص ما قيمته 3.6 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022، بارتفاع 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

هذا، وأكد الوزير أن القرار الأخير لدول "أوبك" و"أوبك+" القاضى بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليونى برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار فى حدود 100 دولار البرميل إلى نهاية السنة.

وأوضح أن أسعار النفط عرفت تعافيا بعد الانهيار غير المسبوق الذى عرفته الأسواق بداية سنة 2020 مع ظهور وتفشى جانحة كورونا، مؤكدا أن تجاوز برميل النفط عتبة 109 دولار مع نهاية سبتمبر 2022 ساهم فى تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد الجزائري.