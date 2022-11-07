بوريل: أوروبا نجحت فى تخفيض اعتمادها على الطاقة الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز" مساء اليوم الأحد، إن أوروبا خفضت حاجتها من الطاقة الروسية من 40 بالمئة إلى 8 بالمئة، إلا أن بعض الدول مثل المجر لا تزال تعتمد بشكل كبير على روسيا وهى لا تمتلك سوى خط نقل واحد آت من روسيا.

وشدد مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى على أن أوروبا حتى نهاية العام الجارى لن نشترى قطرة نفط من روسيا، مشيرا إلى أنه لم ير الاتحاد الأوروبى متحدا إلى هذا الحد وبهذه القوة، على الرغم من الخلافات نظرا لاختلاف ظروف كل دولة عن أخرى.

وكشف مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل عن وجود أطراف عدة تعمل على تمديد اتفاق الحبوب فى أوكرانيا.. لافتا فى الوقت ذاته إلى أن العمل فى هذا الإطار يسير بشكل إيجابى.

وأوضح أن عددا كبيرا من الدول الإفريقية تعانى من المجاعة بسبب ذلك، بينما لا تتأثر أوروبا بمسألة الحبوب، فهى قادرة على تأمين حاجتها من محاصيلها الداخلية.

ورأى مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعمل على تدمير أوكرانيا وتدمير كل خطوطها الكهربائية وإيصالها إلى شتاء مظلم ومصقع.

وأضاف أن الرئيس الروسى يعتقد أن الشتاء سيضعف عزيمة الأوكرانيين والقوات الأوكرانية ويعتقد أن الديمقراطيات ضعيفة وهشة.

وحول الاتفاق النووى مع إيران، أشار بوريل إلى أن على طهران التعاون بجدية أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا ما أرادت العودة للاتفاق.. معربا عن اعتقاده بأن إيران بحاجة لهذا الاتفاق نظرا لكون العقوبات تؤثر عليها وتكلفها الكثير.