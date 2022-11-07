مصرع 21 إرهابيا خلال اشتباكات مع قوات الأمن الصومالية جنوبى البلاد

جدة - نرمين السيد - لقى 21 إرهابيا من مليشيات الخوارج الصومالية مصرعهم، وأصيب 10 آخرون اليوم الأحد، خلال عملية نفذتها أجهزة الأمن والمخابرات الصومالية فى منطقة " غلك سالمو " التابعة لإقليم شبيلى السفلى جنوبى البلاد.





وذكرت وزارة الإعلام الصومالية - فى بيان لها بثته وكالة الأنباء الصومالية " صونا" - أن العملية جاءت عقب ورود معلومات استخبارية حول نشاط الخلايا الإرهابية فى منطقة " غلك سالمو"، مشيرة إلى أن هذه العملية تعد ضربة كبيرة ضد الإرهابيين، حيث تمكن الجيش الصومالى فى غضون أربعة أيام، من القضاء على نحو 200 عنصر من المليشيات الخوراج الإرهابية.

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