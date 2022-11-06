رئيس البرلمان النمساوي ينفي وجود شبهات فساد في حزب الأكثرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 11:28 مساءً - نفى فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" وجود أي شبهات فساد في حزب الشعب وهو حزب الأكثرية وقائد الائتلاف الحكومي في البلاد.

وقال سوبوتكا في تصريح اليوم الأحد إن هذه الشكوك التي تطال بعض مسئولي الحزب محض افتراء ولا أساس لها.

وأوضح أن هناك الكثير من الأكاذيب تردد حول التهرب من الضرائب وهو اتهام ثبت عدم صحته تماما.كان البرلمان النمساوي قد رفض سحب الثقة من الحكومة قبل أيام قليلة بعد أخذ التصويت على مطالبة بعض أحزاب المعارضة بسحب الثقة من حكومة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر بسبب ادعاءات كاذبة بالفساد والتحايل الضريبي.