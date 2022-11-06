هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذر من فيضانات بسبب الأمطار

جدة - نرمين السيد - وتمت مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت للسائقين والمشاة الذين يكافحون ضد المياه التى تسببها الأمطار الغزيرة. وقال مكتب الأرصاد الجوية: "من المحتمل حدوث فيضانات داخلية محلية فى أجزاء من جنوب شرق إنجلترا يوم الأحد ويمكن حدوثها فى لندن وشرق إنجلترا." وأضاف: "من الممكن حدوث فيضانات داخلية محلية أخرى فى أجزاء من جنوب غرب إنجلترا فى وقت متأخر من يوم الاثنين وفى وقت مبكر من يوم الثلاثاء".

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