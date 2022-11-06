العالم اليوم - زيلينسكي: روسيا تتكبد خسائر فادحة في شرق أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 11:21 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تتكبد خسائر فادحة في هجماتها "الشرسة" المستمرة في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا وإنها تستعد لشن هجمات جديدة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "الهجمات الروسية الشرسة على منطقة دونيتسك مستمرة. العدو يتكبد خسائر فادحة هناك". ومضى قائلا إنه يعتقد أن روسيا "تحشد القوات والموارد لاحتمال شن حملة هجمات أخرى على البنية التحتية، وعلى مرافق الطاقة في المقام الأول".

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