العالم اليوم - "بلاك آدم" يتصدر شباك التذاكر مرة أخرى

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 11:21 مساءً - تصدّر فيلم "بلاك آدم" شباك التذاكر لعطلة نهاية الأسبوع الثالثة على التوالي محققا 18.5 مليون دولار، في عطلة نهاية أسبوع هادئة في دور السينما قبل الإصدار القادم من لفيلم ”بلاك بانثر: واكندا فورإيفر”، وفقًا لشركات التوزيع.

تجاوز فيلم "بلاك آدم"، من بطولة دواين جونسون لشخصية دي سي البطولية، 300 مليون دولار عالميًا في ثلاثة أسابيع من الإصدار، بما في ذلك حصيلة محلية بلغت 137.4 مليون دولار. هذا يضع الفيلم الذي بلغت ميزانيته 195 مليون دولار - الفيلم الثالث هذا العام الذي يتصدر شباك التذاكر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية - على مسار من المحتمل أن يتجاوز مبلغ 366 مليون دولار الذي حققه فيلم "شازام" في عام 2019، ولكنه أقل ثقة في تحقيق ربح في مساره السينمائي.

عندما يصل فيلم "بلاك بانثر: واكندا فورإيفر" من شركة والت ديزني دور العرض يوم الخميس، من المتوقع أن يسجل واحدة من أكبر عطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية لهذا العام. حقق الجزء الأول من السلسلة من إخراج راين كوغلر أكثر من 200 مليون دولار في دور العرض الأميركية والكندية في عام 2018، وتشير التوقعات إلى أنه قد يحصد نحو 175 مليون دولار في الافتتاح.

مع اقتراب فيلم "واكندا فورإيفر"، صدر فيلم جديد واحد فقط بشكل واسع وهو "وان بيس فيلم: ريد". جاء الجزء الثاني من سلسلة الرسوم المتحركة اليابانية لشركة سوني، وهو جزء من امتياز "وان بيس"، في المركز الثاني محققا 9.5 مليون دولار.

حصد المركز الثالث فيلم "تيكت تو باراديس"، الفيلم الكوميدي الرومانسي لجورج كلوني وجوليا روبرتس. جمع فيلم شركة يونيفرسال بكشترز 8.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة، مما رفع حصيلة الفيلم الذي تكلف نحو 60 مليون دولار إلى 46.7 مليون دولار محليًا و137.2 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

حتى مع حلول عيد الهالوين ورحيله، استمرت ”سمايل” من إنتاج شركة باراماونت بكشترز في الظهور بشكل جيد في دور العرض. في الأسبوع السادس من إطلاقه، أضاف فيلم الرعب أربعة ملايين دولار أخرى ليصل إجماليه إلى 99.1 مليون دولار.