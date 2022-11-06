عضو بفريق ترامب: ارتفاع هائل فى أسعار المأكولات والبنزين فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - قال عضو المجلس الاستشارى للرئيس السابق دونالد ترامب جبريال صوما، إن الوضع الاقتصادى فى أمريكا يسير من السيئ إلى الأسوأ، إذ إنه عندما وصل جو بايدن، الرئيس الأمريكى الحالى، إلى سدة الحكم كان معدل التضخم نحو 1.5%، واليوم وصل إلى 8.2%.





وأضاف "صوما"، فى مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن هذا الارتفاع كبير للغاية خاصة أنه وقع فى غضون عامين فقط من وصوله للبيت الأبيض.

وأكد عضو المجموعة الاستشارية لترامب، أن أسعار الحليب والبيض والمأكولات الغذائية ارتفعت بشكل هائل فى الولايات المتحدة، كما وصل سعر البنزين للضعف، مشيرًا إلى أن هذا يؤثر فى مسألة العمال والتوظيف.

وأشار إلى أن الأوضاع الدولية لها تأثير على الاقتصاد العالمى ككل ومنها الاقتصاد الأمريكى، ولكن إذا أخذت بعين الاعتبار، فإن سياسة بايدن قبل حدوث الحرب فى أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود ووصلت لنحو 60%، وكذلك المواد الغذائية والمأكولات بشكل كبير، ولا شك أن الحرب أسهمت فى زيادة الارتفاعات، ولكن سياسة بايدن هى من أدت لذلك.

وأوضح "صوما" أنه خلال عهد ترامب كان يتم إنتاج نحو 14 مليون برميل من النفط فى اليوم الواحد، وفى اليوم الأول لوصول "بايدن" للبيت الأبيض أعلن تخفيض الإنتاج لـ11 مليون برميل، وهذا تسبب فى زيادة أسعار النفط، وهذا ليس فقط فى الولايات المتحدة، ولكن فى جميع أنحاء العالم.