رئيس البرلمان النمساوى ينفى وجود شبهات فساد فى حزب الأكثرية

جدة - نرمين السيد - وقال سوبوتكا فى تصريح اليوم الأحد إن هذه الشكوك التى تطال بعض مسئولى الحزب محض افتراء ولا أساس لها.. وأوضح أن هناك الكثير من الأكاذيب تردد حول التهرب من الضرائب وهو اتهام ثبت عدم صحته تماما.
كان البرلمان النمساوى قد رفض سحب الثقة من الحكومة قبل أيام قليلة بعد أخذ التصويت على مطالبة بعض أحزاب المعارضة بسحب الثقة من حكومة المستشار الفيدرالى كارل نيهمر بسبب ادعاءات كاذبة بالفساد والتحايل الضريبى.
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