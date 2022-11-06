رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح خطة لدعم أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو

جدة - نرمين السيد - أبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، أنها ستناقش خلال هذا الأسبوع خطة لدعم أوكرانيا خلال عام 2023 بما مجموعه 18 مليار يورو فى شكل قروض طويلة الأجل وميسرة.





وجاء فى بيان صدر عن المفوضية الأوروبية أن فون دير لاين أجرت اتصالاً هاتفياً مع زيلينكسى و"كان محور التركيز الرئيسى للمحادثة هو ضمان الدعم المالى لأوكرانيا فى الأشهر المقبلة".

وأضاف البيان أن رئيسة المفوضية أبلغت الرئيس الأوكرانى بأنها "ستقترح هذا الأسبوع حزمة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبى تصل إلى 1.5 مليار يورو شهريًا، ويصل مجموعها إلى 18 مليار يورو، تساهم بشكل كبير فى تغطية احتياجات أوكرانيا التمويلية لعام 2023"، مشيراً إلى أن الجانبين أقرا بأهمية ضمان التمويل المنتظم للوظائف الأساسية للدولة.

وسيكون الدعم الأوروبى المقترح "فى شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة للغاية، مع تغطية تكاليف الفائدة"، وسيعمل على "دعم إصلاحات أوكرانيا ومسارها نحو عضوية الاتحاد الأوروبى"، بحسب البيان.

وناقش الجانبان أهمية ضمان وصول الصادرات الزراعية الأوكرانية إلى العالم، بالإضافة إلى الدعم الكامل لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن مبادرة حبوب البحر الأسود.

كما ناقشا أيضًا "خططاً لتوسيع الطاقة الاستيعابية لممرات التضامن بين الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا، المستخدمة حتى الآن لنقل الغالبية العظمى من الصادرات الزراعية وغير الزراعية الأوكرانية منذ بداية الحرب الروسية".

وبحث الجانبان تشديد العقوبات على روسيا، فضلاً عن "الدور السلبى الذى لعبه دعم إيران للعدوان الروسى وكيفية الرد عليه".