غينيا الاستوائية تتهم دولا غربية بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية -فى بيان أردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد - إن الدول الثلاث تتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد، معربة عن اعتراضها على التصرف.
وأوضحت القناة الإخبارية أن غينيا الاستوائية ألقت باللوم على البلاد الثلاث بعد أن حضر دبلوماسييها فاعلية لحملة انتخابية خلال الأسبوع الجارى أقامتها إحدى حركتى المعارضة المرشحة لممثلين عنها فى الانتخابات المقبلة.
وكان رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانج -الذى حكم بلاده لمدة 43 عامًا- قد أعلن عن مساعيه للترشح لفترة ولاية سادسة خلال حملة انتخابية أقيمت الأسبوع الجارى.
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