مجموعة دعم لبنان الدولية تطالب انتخاب رئيس جديد دون إبطاء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 6 نوفمبر 2022 08:09 مساءً - دوت الخليج :- دعت مجموعة الدعم الدولية للبنان، أعضاء البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، دون إبطاء.

وقالت المجموعة في بيان اليوم الأربعاء، إنها تتابع بقلق استمرار عدم التعاون بين الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية التي "عجلت بحدوث فراغ رئاسي".

وأضافت، أن الفراغ يأتي في وقت يحتاج فيه لبنان بشدة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والإنسانية الوخيمة.

وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كل من الأمم المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

--(بترا)

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